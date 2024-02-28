Культура

Новые творческие проекты вновь свяжут Псков и Китай

В Псковский музей-заповедник прибыла делегация художников из Китая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, они приехали в Псков по приглашению известного скульптора Андрея Мартьянова с целью обмена опытом и создания новых творческих проектов.

«Это продолжение проекта с Псковским музеем «Земля Псковская». Работы, созданные студентами Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина в рамках зимнего и летнего плэнера, были представлены на выставке в Китае. Куратор этой выставки Джан Сюй Инин и ее коллеги очень заинтересовались видами Псковщины и решили приехать в Псков с ответным визитом», – рассказал Андрей Мартьянов.

В рамках сотрудничества художники посетят объекты Псковского музея и Псков, а также создадут живописные произведения в уникальной технике гохуа. Это будет своеобразное прочтение русской истории, культуры и архитектуры китайским взглядом. По итогам будет организована выставка созданных работ в Псковском музее.

«Нам бы очень хотелось, чтобы это была не просто художественная выставка, а чтобы она сопровождалась еще и музыкальным искусством Китая. Музей-заповедник начинает переговоры с Санкт-Петербургской консерваторией, где учатся в том числе китайские студенты. Мы предполагаем, что это будет интереснейший проект об искусстве Китая и России», – отметила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Также директор не исключила возможность проведения ответной выставки Псковского музея-заповедника в одной из южных провинций Китая Гуанси. Руководители этого района уже изучают вопрос о том, как организовать этот проект. Решаются аспекты, связанные с оформлением документации, транспортировкой и страховкой.

Напомним, что в начале января президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России и Китая. Министр культуры Ольга Любимова объявила о возобновлении музейного обмена с Китаем.