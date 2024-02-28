Культура

Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится на выходных

Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится на выходных 8-10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Изборская крепость 8 и 10 марта будет работать с 9:00 до 17:00, 9 марта – с 10:00 до 21:00. Экспозиции и выставочный зал 8 и 10 марта будет открыты для посетителей с 10:00 до 17:00, 9 марта – с 10:00 до 21:00.

Музейное кафе «Блинная» 8 и 10 марта будет работать с 10:00 до 17:00, 9 марта – с 10:00 до 21:00. Также 9 марта с 10:00 до 21:00 гости музея смогут посетить «сетоский амбар» у выставочного зала.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, как и ранее, будет работать с 10:00 до 17:00.

«Обращаем внимание, что для гостей музея доступна бесплатная парковка на улице Минской. На парковке есть комфортный платный туалет, в том числе и для маломобильных посетителей. Режим работы с 10:00 до 17:00», - добавили в музее.