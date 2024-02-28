Опубликована программа фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй» в Пскове

Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Детском парке Пскова 9 марта с 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Фото: комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова
В празднике примут участие творческие коллективы Псковской области и Санкт-Петербурга. Гостей фестиваля ждут интерактивные программы, народные игры и забавы, частушки, псковские масленичные хороводы.
Программа фестиваля:
- 11.30 – Шествие в Детский парк (от улицы Некрасова, 10);
Сцена амфитеатра в Детском парке:
- 12.00 – 12.15 - масленичный хор - общее исполнение масленичной песни «Дорогая наша масленица» из деревни Медли Печорского района (все участники коллективов региона выстраиваются на ступеньках амфитеатра в детском парке для общего исполнения песни);
- 12.15 – 12.30 - масленичный хоровод – масленичный хор плавно переходит в масленичный хоровод под песню «На улице дождь и мороз» из деревни Низовицы Гдовского района (с использованием Масленичного атрибута «Карусель с лентами» (все коллективы спускаются на площадку перед сценой амфитеатра и движутся вокруг «Карусели», взявшись за ленты)
- 12.30 – 14.00 - Концертная программа «Маслобойка».
Концертные масленичные представления коллективов из районов Псковской области:
- 14.00 – 15.00 - масленичная игровая программа - проект «Дворовые игры» от арт-студии им. Детства;
- 15.00 –15.45 - «Частушка-масленушка». Награждение коллективов;
- 15.45 - «Стенка-на стенку» с участием коллективов участников фестиваля и гостей;
- 16.15 - «Семейная хороводная» с участием фольклорного ансамбля «Уграда», участников и гостей фестиваля. Хоровод «Пойду за ворота»;
Площадки парка:
- 12.00 – 17.00 – «Масло-делка» - мастер-классы». Ремесленные ряды;
- 13.00-16.00 – забавы Масленичного Деда с участием инструктора по народным играм Андрея Бирюкова и коллектива «Потехи Час»;
- 12.00 – 16.00 – «Масло-блинка» - работа точек питания;