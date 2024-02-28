Культура

Опубликована программа фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй» в Пскове

Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Детском парке Пскова 9 марта с 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото: комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова

В празднике примут участие творческие коллективы Псковской области и Санкт-Петербурга. Гостей фестиваля ждут интерактивные программы, народные игры и забавы, частушки, псковские масленичные хороводы.

Программа фестиваля:

11.30 – Шествие в Детский парк (от улицы Некрасова, 10);

Сцена амфитеатра в Детском парке:

12.00 – 12.15 - масленичный хор - общее исполнение масленичной песни «Дорогая наша масленица» из деревни Медли Печорского района (все участники коллективов региона выстраиваются на ступеньках амфитеатра в детском парке для общего исполнения песни);

12.15 – 12.30 - масленичный хоровод – масленичный хор плавно переходит в масленичный хоровод под песню «На улице дождь и мороз» из деревни Низовицы Гдовского района (с использованием Масленичного атрибута «Карусель с лентами» (все коллективы спускаются на площадку перед сценой амфитеатра и движутся вокруг «Карусели», взявшись за ленты)

12.30 – 14.00 - Концертная программа «Маслобойка».

Концертные масленичные представления коллективов из районов Псковской области:

14.00 – 15.00 - масленичная игровая программа - проект «Дворовые игры» от арт-студии им. Детства;

15.00 –15.45 - «Частушка-масленушка». Награждение коллективов;

15.45 - «Стенка-на стенку» с участием коллективов участников фестиваля и гостей;

16.15 - «Семейная хороводная» с участием фольклорного ансамбля «Уграда», участников и гостей фестиваля. Хоровод «Пойду за ворота»;

Площадки парка: