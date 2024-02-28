Культура

Выставку детских иллюстраций к рассказам Пришвина открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), развернули выставку детских рисунков «Открывая Пришвина».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, эта выставка к 150-летию замечательного классика русской литературы ХХ века, натуралиста, путешественника и мыслителя была подготовлена в музее «Арт-Донбасс». Передвижной проект был создан по итогам открытого конкурса, который музей в Донецке провёл при поддержке Управления культуры администрации своего города и Орловской областной детской библиотеки имени М. М. Пришвина. В течение прошлого и этого года с передвижными экспозициями, в которые вошли работы участников и победителей конкурса — учащихся художественных школ, школ искусств и изостудий из Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиева, Тореза, Снежного, Новоазовска, Амвросиевки, Шахтёрска, Зугрэса, Карсуна и Москвы — могли познакомиться посетители библиотек и литературных музеев Донецка, Орла, Белгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, Каменска, Пензы, проч., проч.

Как конкретизировали в «Михайловском», в пушкиногорскую экспозицию вошла 31 работа (живопись, графика, смешанная техника). Это иллюстрации к наиболее популярным рассказам Михаила Пришвина для детей, среди которых «Лисичкин хлеб», «Журка», «Золотой луг», «Старый гриб», «Еж», «Кладовая солнца». Изобразительный ряд в музее дополнили книжными изданиями произведений Михаила Пришвина разных лет.

Планируется, что выставка «Открывая Пришвина» будет работать в Святогорье в течение четырёх месяцев, до 7 июля, так что с ней смогут познакомиться не только местные жители и многочисленные туристы, но также гости и участники предстоящего LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры).