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Культура

«Оппенгеймер» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

11.03.2024 08:22|ПсковКомментариев: 0

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм», всего картина, представленная в 13 номинациях, забрала семь наград.

Церемония вручения наград 96-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby в ночь на понедельник по московскому времени, пишет «Интерфакс»

Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Барби» Греты Гервиг, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Оставленные» Александра Пэйна, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Картина Нолана, который также забрал награду в номинации «Лучший режиссёр», рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм основан на книге Кая Бёрда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» и охватывает основные события жизни учёного.

Всего у фильма, представленного в 13 номинациях, семь наград, в том числе за лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек.

Лучшими актерами по версии «Оскара» стали Килиан Мерфи за фильм «Оппенгеймер» и Эмма Стоун за фильм «Бедные-несчастные».

Кроме того, обладателями «Оскаров» стали Давайн Джой Рэндольф («Оставленные») и Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер») как лучшие актриса и актер второго плана.

Статуэтку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий получила картина «Анатомия падения» Жюстин Трие и Артур Харари. Награда за лучший адаптированный сценарий досталась фильму «Американское чтиво» (Корд Джефферсон и Персивал Эверетт).

Лауреатом «Оскара» в номинации «Иностранный художественный фильм» стала картина «Зона интересов» Джонатана Глейзера. «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки стал обладателем «Оскара» как лучший анимационный фильм.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар», была учреждена в 1929 году и вручается деятелям, внесшим вклад в развитие киноискусства.

Теги: #кино #Оскар
Источник: Псковская Лента Новостей
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