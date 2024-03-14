Культура

Светлана Мельникова приняла участие в открытии новой выставки во Владимире

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова приняла участие в торжественном открытии выставки «Икона "Богоматерь Боголюбская" XII века. Новое обретение», которое на днях состоялось во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Светлана Мельникова, которая ранее возглавляла Владимиро-Суздальский музей, вела активную работу по сохранению и скорейшему восстановлению уникального памятника домонгольской Руси, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Как рассказали в музее, икона Боголюбской Божьей Матери наследует византийскую традицию, но уже носит подчеркнуто «русский» характер и создан русским мастером. Произведение отражает важнейший для нашей культуры период возникновения и развития собственной самобытной художественной традиции. На реставрацию иконы ушло около ста лет. Несколько поколений реставраторов трудились над сохранением великой русской святыни. Специалистам удалось создать исключительные условия для представления древнего чудотворного образа в музейном пространстве.

«Почти сто лет назад за жизнь этого шедевра национального масштаба лучшие отечественные реставраторы развернули настоящую борьбу. А семь десятилетий назад волей случая многострадальная Боголюбская икона попала во Владимирский музей. Музейщики в полной мере осознавали нелегкое бремя, возложенное на них. Они ясно понимали свой долг – сберечь удивительное творение древнерусского мастера, при этом открыв к нему доступ всем желающим. И сегодня мы можем наблюдать результат этой многолетней титанической работы. Наша святыня снова с нами, и это настоящее чудо!» – отметила Светлана Мельникова.

Боголюбская икона Божией Матери является уникальным произведением древнерусского искусства. Созданная около 1158 года по повелению князя Андрея Боголюбского, эта икона считается первой, написанной на Русской земле. Ее создание связывают с преданием о явлении Богородицы князю Андрею во время его моления близ устья реки Нерль в 1155 году. Позднее в этом месте, названном Боголюбовом, князем был возведен великолепный дворцовый ансамбль, в Рождественском храме которого и был помещен образ Богородицы, написанной якобы «таковым подобием», какой Мария явилась Андрею.

«Выбор извода – образ Богородицы в позе моления за правителя страны – неслучаен и тесно связан с самовластными устремлениями великого князя, чья деятельность в конечном итоге привела к коренному изменению политической ситуации в Русском государстве и явилась поворотным моментом в ходе русской истории. Боголюбская икона – выдающийся пример живописи княжеских мастеров. Исследования этого шедевра станковой живописи позволили выяснить насколько красочным произведением была эта икона в XII веке. Богоматерь, изображенная в рост, обращается с молением к Иисусу Христу. Несмотря на многочисленные утраты и позднейшие поновления, тонкость черт изображения указывает на близость иконы к лучшим образцам столичной византийской живописи XII века и позволяет предположить, что ее создателем был греческий иконописец или русский мастер, хорошо знакомый с византийским искусством этого времени», - рассказали в музее.

К началу XX века, когда к исследованию иконы обратились крупные ученые, живопись памятника находилась в плачевном состоянии. Описывая Боголюбскую икону. Н. П. Кондаков в 1915 году отмечал: «Драгоценный ... памятник русско-византийского периода нашей иконописи, превосходящей большинство произведений домонгольской эпохи, к сожалению, клонящийся к окончательному разрушению...».

В 1918 году были проведены срочные работы по консервации иконы реставраторами Комиссии по сохранению и раскрытию древней живописи под руководством А. И. Анисимова, В. Т. Георгиевского и И. Э. Грабаря. После закрытия Боголюбского монастыря в 1920-е годы икону поместили в церковь Иоакима и Анны в Боголюбове, позднее – во владимирский Успенский собор. Ко времени поступления Боголюбской иконы во Владимирский областной краеведческий музей (1946 год), эта икона находилась в крайне аварийном состоянии: на всей поверхности произошло сильное отставание и деформация грунта, местами утраченного до доски.

Как отметили специалисты, именно это обусловило чрезвычайно сложный характер реставрационных работ, проводившихся в мастерских Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря в 1956-1976 годах. Реставраторам Н. А. Баранову и М. В. Романовой (под руководством Н. Н. Померанцева) потребовалась разработка специальной методики для удаления многочисленных восковых вставок, остатков загрязненного парафина и укрепления левкаса с основой. В результате проведенной реставрации удалось сделать очень многое. Однако состояние левкаса и красочного слоя иконы приобрело настолько необратимый характер, что даже после длительной реставрации икона остается очень хрупкой, нуждаясь в постоянном наблюдении высококвалифицированных специалистов.

В настоящее время Боголюбская икона Божией Матери экспонируется в Музейном центре «Палаты» в специально изготовленном усовершенствованном «саркофаге» с постоянным наблюдением музейных реставраторов. Как отмечают музейщики, предполагается, что выставка «Икона "Богоматерь Боголюбская" XII века. Новое обретение» будет действовать постоянно, но все будет зависеть от состояния самого памятника.