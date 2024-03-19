Культура

Конференция по традициям фортепианной школы области состоялась в Пскове

Областная научно-практическая конференция «Традиции фортепианной школы Псковской области» состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала заместитель директора по учебно-методической работе Зоя Королёва, конференция положила начало систематизации и изучению традиций, заложенных первыми педагогами по классу фортепиано в Пскове и области.

Зоя Королёва отметила, что 75% педагогов детских музыкальных школ Псковской области являются выпускниками Псковского музыкального училища. Поэтому конференция была в основном посвящена первым педагогам музыкального училища – Алисе Чирковой, Вере Лобойко, Борису и Галине Шелковым, Людмиле Седаковой.

Воспоминаниями о них, историями их становления как музыкантов, основными педагогическими принципами, которые они прививали своим ученикам, поделились их ученики – Виктор Иванов, Тамара Матюхина, Ирина Сидякова, Наталья Жданова, Валерия Дунюшкина, Наталья Иванова. Студенты колледжа (С. Новоселова, А. Сергеева, Д. Гусаков, М. Степанникова) представили собранные ими материалы о становлении фортепианных отделов детских музыкальных школ города Невеля, Центра эстетического воспитания города Великие Луки, поселка Кунья и о своих педагогах – Е. И. Пехуровой, Е. А. Войтушко, Н. Н. Монетовой. В своем докладе студентка 4 курса Ева Кальцанова (руководитель Н. И. Жданова) проследила связь основателей Санкт-Петербургской фортепианной школы с одним из первых педагогов – А. М. Чирковой.

В конце конференции состоялся концерт преподавателей и студентов колледжа – продолжателей традиций первых педагогов. В исполнении учеников разных лет классов А. М. Чирковой и В. В. Лобойко прозвучала музыка Ф. Шопена, Э. Грига, Л. Бетховена, С. Рахманинова, Т. Лаптевой. В концерте также принимали участие Т. А. Лаптева, Д. А. Жданов, студенты класса И. А. Колтуновой – А. Зорина и Т. Зарецкая.

В колледже добавили, что в ноябре 2024 года планируется проведение второй конференции, к участию в которой приглашаются преподаватели и выпускники музыкальных школ.