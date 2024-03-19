Культура

Студентки псковского колледжа получили два гран-при на конкурсе «Открыты творчеству сердца»

Два гран-при и звание лауреата первой степени получили студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на XII всероссийском фестивале-конкурсе «Открыты творчеству сердца» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Конкурс проходил с 15 по 17 марта в концертном зале Дома офицеров. В нём приняли участие солисты и творческие коллективы из Пскова области.

Колледж искусств представили две участницы, выступления которых высоко оценили члены жюри.

Студентка первого курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Арина Ильинова получила гран-при в номинации «Художественное слово» и звание лауреата первой степени в номинации «Эстрадный вокал».

Студентка первого курса специальности «Этнохудожественное творчество» Анна Яковлева стала обладательницей гран-при в номинации «Народное пение».

В колледже отметили, что Арина Ильинова и Анна Яковлева являются опытными конкурсантками и неоднократно побеждали в творческих состязаниях. В конце апреля обе студентки колледжа примут участие в XXIII Дельфийских играх России в городе Саранске.