Культура

«Михайловское» и Россотрудничество подписали соглашение о совместной работе в юбилейном пушкинском году

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в лице его директора Георгия Василевича и Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в лице его руководителя Евгения Примакова сегодня, 19 марта, договорились о совместной работе.

Фото с официального сайта Россотрудничества

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», Георгий Василевич и Евгений Примаков обсудили перспективные совместные проекты, направленные на сохранение и популяризацию российского исторического и культурного наследия, отечественной культуры и искусства.

Подписанное ими соглашение о сотрудничестве, в частности, предполагает, что в Русских домах по всему миру в год 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина пройдут фото- и художественные выставки, подготовленные в «Михайловском». Среди последних — работы художников конца ХХ — XXI столетия в передвижных экспозициях «Герои произведений А. С. Пушкина в графике Николая Предеина, «Веселый Пушкин» Игоря Шаймарданова, «Пушкиниана художника Энгеля Насибулина», «Пушкинский пейзаж. Графика Ларисы Антоновой» и так далее.

В музее особо отметили, что псковскую школу графики будет представлять выставка «Пушкиногорье в графике Валентина Васильева».