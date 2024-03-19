Культура

Фестиваль и конкурс памяти виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского пройдут в Псковской области

Фестиваль-конкурс «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» пройдет в Псковской области в марте-апреле при поддержке правительства региона. Мероприятие объединит порядка 100 участников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Зональный отборочный тур конкурса в Великих Луках состоится 23 марта в Детской музыкальной школе № 1 имени М. П. Мусоргского. Мастерство игры на русских народных инструментах продемонстрируют коллективы и индивидуальные исполнители из Бежаницкого и Пушкиногорского районов, Локнянского, Новоржевского и Невельского муниципальных округов.

Для жителей Себежа, Великих Лук и Новоржева запланированы концертные выступления заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева.

В Пскове отборочный тур пройдет в 3 этапа: 6 апреля — в Детской музыкальной школе № 1, 8 апреля — в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и 10 апреля — в Псковском педагогическом комплексе. В эти дни выступят солисты и коллективы Пскова, Порховского, Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского и Себежского районов, а также Печорского муниципального округа.

По итогам отбора лучшие творческие коллективы и солисты выступят 20 апреля в Псковской областной филармонии на гала-концерте победителей фестиваля-конкурса. Гостем фестиваля станет коллектив из Беларуси.

Также в рамках фестиваля 20 апреля состоится региональный этап 10-го Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на русских народных инструментах имени Б. С. Трояновского, организатором которого является Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Борис Трояновский — русский музыкант первой половины ХХ века, виртуоз-балалаечник, организатор и первый руководитель Московского Великорусского оркестра народных инструментов.