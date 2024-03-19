Культура

День псковской поэзии организуют в областной библиотеке 21 марта

Литературная встреча «День псковской поэзии» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 21 марта, во Всемирный день поэзии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

«В программе вечера стихи поэтов из Великих Лук, Пскова, Невеля в авторской декламации и песни, написанные на эти стихи. Голоса ушедших поэтов», - рассказали в региональном отделении Союза писателей России.

Мероприятие начнется в 17:00, вход свободный.