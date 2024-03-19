Культура

Псковские курсанты познакомились с историей салонных альбомов пушкинской эпохи

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России узнали об альбомной культуре салонов пушкинской эпохи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Встреча прошла в рамках цикла мероприятий к юбилею Александра Пушкина, организатором которого выступают женсовет Псковского филиала университета ФСИН и Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

Заведующая отделом абонемента библиотеки Светлана Галактионова отметила, что пик расцвета альбомной традиции пришелся на 1820–1830-е годы, когда изысканно украшенные, в бархатном или атласном переплете, альбомы превращались в настоящие коллекции автографов известных литераторов и набросков популярных живописцев. Благодаря такой традиции были созданы знаменитые поэтические произведения Александра Пушкина.

Светлана Галактионова познакомила курсантов с единственный в своем роде памятником литературного быта пушкинской эпохи – факсимильным изданием «Альбом Елизаветы Ушаковой», хранящимся в отделе редкой книги областной научной библиотеки.

В этом альбоме представлено более 80 рисунков, сделанных Пушкиным, среди них 5 автопортретов, а также созданная им портретная галерея друзей и литературных знакомых.