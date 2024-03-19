Культура

Мастер-класс «Акварель по-сырому» провели в псковском женском клубе

Мастер-класс «Акварель по-сырому» для участниц женского клуба «Женский интерес» состоялся 28 марта в Детской художественной школе города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото здесь и далее: женский клуб «Женский интерес»

Провела мастер-класс выпускница Витебского государственного педагогического института факультета изобразительного искусства (1994 год), преподаватель высшей категории с 25-летним опытом работы, заместитель директора Детской художественной школы по учебной работе, член Союза художников РФ Инна Лялина.

Она провела экскурсию для участниц женского клуба по Детской художественной школе, показала работы начинающих псковских художников, а также познакомила с творчеством известных витебских художников-акварелистов: Феликса Гумена и Александра Карпана.

После этого Инна Лялина провела мастер-класс, на котором обучила участниц женклуба технике «акварель по-сырому» (по-другому, «аля прима»), заключающейся в обильном смачивании листа водой с обеих сторон и нанесении красок за один прием.

«Инна Иосифовна научила писать натюрморт с натуры, нестандартному восприятию и передаче образа предметного мира, приемам смешения красок, умению видеть тончайшие цветовые переходы, расставлять акценты и раскрывать красоту форм композиции. А главное, привила нашим участницам любовь к акварели. Ведь акварель – это удивительное средство самовыражения и она так похожа на жизнь», - отметили в женском клубе.