Культура

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сыграет главную роль в турецком ремейке «Холопа»

Съемки адаптации российской комедии «Холоп» начнутся в Турции этим летом, главную роль сыграет актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», сообщила пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

«Турецкая версия фильма сохранит концепцию о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете, избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Старт съемок запланирован на июнь, османский город воссоздадут в знаковых локациях сериалов "Великолепный век" и "Эртугрул"», - говорится в сообщении.

Режиссером проекта выступит Онур Унлю, а производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White, пишет ТАСС.

Как отметили в кинокомпании, фильмы «Холоп» и «Холоп 2» стали кассовыми хитами и в совокупности собрали более 6,9 млрд рублей и 21 млн зрителей по всей России. Производством комедий занимались студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, MEM Cinema Production, при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.

«Появление новых адаптаций нашего фильма - высокая оценка со стороны зарубежных коллег. Я рад, что "Холоп" продолжает путешествовать по миру», - привели в пресс-службе слова режиссера «Холопа» и «Холопа 2» Клима Шипенко. Как сообщила в свою очередь продюсер Yellow, Black and White Жанна Шахшаева, права на ремейк проданы более чем в десять стран мира.

Генеральный продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова ожидает, что в Турции «Холоп» станет хитом и полюбится зрителю. «Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное - шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России», - приводятся ее слова в сообщении.