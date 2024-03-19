Культура

Совместные проекты до 2026 года наметили руководители «Михайловского» и ряда учреждений Белоруссии

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич на завершающейся неделе провёл ряд встреч с руководителями государственных учреждений культуры в Республике Беларусь.

Георгий Василевич на встрече с Сергеем Усиком. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, предстоящие совместные выставочные и культурно-просветительские проекты Георгий Василевич обсудил с директором Государственного музея истории белорусской литературы Сергеем Усиком, директором Литературного мемориального музея Якуба Коласа Ириной Мятас, директором Национального исторического музея Александром Храмым, заместителем директора Национального художественного музея Викторией Кузьминой и с Натальей Ващило — директором Минской областной библиотеки имени Пушкина.

К примеру, среди ближайших планов, принятых к совместной реализации — михайловские выставки «Пушкинский заповедник в годы Великой Отечественной войны» в Национальном историческом музее и «Герои пушкинских произведений в графике Николая Предеина» в Минской областной библиотеке. В сентябре фольклорный ансамбль «Пушкинская деревня», работающий при Пушкинском заповеднике, будет участвовать в фестивале «Осень в Заосье» на родине белорусско-польского классика Адама Мицкевича, и в рамках этого же праздника пушкиногорские музейщики развернут здесь экспозицию работ живописца и графика, театрального художника Игоря Шаймарданова. А Музей Якуба Коласа ждёт от «Михайловского» участия в своём фестивале детской книги.

В свою очередь минские коллеги из Государственного музея истории белорусской литературы привезут в Святогорье выставку о писателях-фронтовиках, подготовленную к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, а в 2025 году, в феврале, представят в Пушкинских Горах литературно-музыкальную композицию ко дню памяти поэта.

Список совместных задумок этим далеко не исчерпывается, отметили в музее, уточнив при этом, что отдельные планы с учреждениями, чьи творческие и дружественные связи с Государственным музеем-заповедником «Михайловское» проверены десятилетиями плодотворной работы, свёрстаны даже на 2026 год.