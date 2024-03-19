Культура

От памятника Пушкину до статуи Будды Майтрейя: Всероссийскую конференцию «Музей и дети» провели в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 31 марта, завершила работу Всероссийская научно-практическая конференция «Музей и дети», организаторами которой являются автономная некоммерческая организация «Пушкинский образовательный центр», собственно музей-заповедник и Псковский государственный университет.

Фото здесь и далее: информационная служба музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на пленарном заседании конференции с докладами выступили как дети, так и взрослые. В программу конференции были включены доклады и сообщения, подготовленные учащимися и преподавателями из Москвы, Новомосковска (Тульская область), Балахны (Нижегородская область), Лагани (Республика Калмыкия), Альметьевска (Республика Татарстан), Пскова, а также музейными работниками из Пушкинских Гор и Изборска. Впечатлил и «разброс» заявленных тем: от презентации образа Натальи Гончаровой в представлении школьниц XXI века, до рассказа о портрете калмычки Аннушки работы Ивана Аргунова. Также включили в программу конференции сообщения о памятнике Пушкину в Москве и о статуе Будды Майтрейя (Будды Грядущего) в Лагани — самой большой статуи Будды Майтрейя в Европе; сравнительный анализ сюжета неоконченного «разбойничьего» романа Пушкина «Дубровский» и версии этой известной всем со школьной скамьи истории в одноименном мюзикле Кима Брейтбурга; проч., проч. — всего более двадцати докладов и сообщений.

Участников конференции «Музей и дети» приветствует Елена Михайлова — заместитель директора «Михайловского» по музейной, научной и экскурсионной работе.

В Пушкинском заповеднике добавили, что для участников «детского слёта» были организованы специальные экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское». Также участники конференции побывали в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре и возложили цветы к могиле поэта.