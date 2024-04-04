Культура

Новый цикл занятий по полотнам Картинной галереи пройдет в Псковском музее-заповеднике

Новый цикл занятий «Живописный алфавит» представил Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

Каждое занятие цикла будет посвящено творчеству одного из художников, чьи полотна представлены в Картинной галерее музея.

Первое занятие «А-Айвазовский» состоится 21 апреля в 12:00.

Во время занятия сотрудник художественного отдела и хранитель экспозиции Мария Проценко расскажет участникам о пяти работах, написанных художником-маринистом Айвазовским и представленных в залах Картинной галереи. Кроме того, специально для тематической экскурсии будут выставлены две работы художника из фондов музея, которые сейчас не экспонируются.

«Огромное, насчитывающее более шести тысяч произведений, творческое наследия великого мастера посвящено изображению морской стихии. Но и религия была важной частью жизни глубоко верующего живописца. Участники нашего занятия познакомятся с картиной "Христос, идущий по морю", которая была написана в 1863 году и повествует об одном из чудес Спасителя. Это был один из любимых сюжетов Айвазовского, к которому художник в течение жизни возвращался не один раз», – отметила Мария Проценко.

Еще одной работой, о которой пойдет речь, станет полотно Айвазовского «Берег моря или Прибой у скалистого берега», написанное в 1889 году.

Завершится встреча выступлением молодых музыкантов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. На память у посетителей останутся открытки с изображением одного из шедевров великого художника из собрания Псковского музея-заповедника.

Место встречи: фойе Главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.