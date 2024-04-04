Культура

Умерла актриса из «Дальнобойщиков» Инна Головина

Актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина ушла из жизни на 50-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте театра.

«Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение. Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», - говорится в сообщении.

Театр также выразил соболезнования родным и близким Головиной. «Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны. Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека», - сказано в публикации.

Головина родилась 20 сентября 1974 года. Она окончила театральный факультет Саратовской консерватории, после нескольких лет работы в театрах Саратова и Краснодара окончила ВГИК, в 2003 году была приглашена в Театр имени К. С. Станиславского. Она играла Фриду в «Мастере и Маргарите», Актрису в «Чеховщине», Зинаиду Михайловну в «Иване Васильевиче…» и другие роли. Кроме того, Головина снималась в сериалах «Склифосовский-6»,«Дальнобойщики» и «День рождения Буржуя».