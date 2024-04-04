Культура

Лекцию о распространении борщевика проведут в музее-заповеднике «Изборск»

Лекция «Распространение борщевика Сосновского на территории Изборско-Мальской долины» пройдет в музее-заповеднике «Изборск» 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«В России борщевик был внедрен в культуру как высокопродуктивное силосное растение вскоре после Великой Отечественной войны. В 1948 году в Московской области был обнаружен экземпляр одичавшей формы борщевика, массовый характер инвазия приобрела в 1970-х годах. В 1980-х годов выращивание борщевика прекратили, однако за период культивирования борщевик приобрёл способность к самораспространению. Стремительное распространение борщевика нарушает биологическое равновесие в агробиоценозах: обедняется видовой состав луговых трав, кормовых и лекарственных растений», - рассказали в музее-заповеднике.

Лекцию прочитает сотрудник Псковской областной ветлаборатории Александра Сотникова. Пройдёт мероприятие в 13:00 во флигеле дома купца Анисимова на улице Печорской, 41а в Изборске. Вход свободный.