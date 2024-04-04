Культура

Выставка мультографики «Сны смешного человека» откроется в Пскове

Центральная городская библиотека Пскова 19 апреля в 17.00 приглашает на открытие выставки мультографики Романа Прокофьева «Сны смешного человека» и презентацию его книги рассказов «Дуновение», вышедшей в московском издательстве «Пальмир» в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«В экспозиции выставки будут представлены работы в технике, приближенной к мультипликационному рисунку и коллажи, ассамбляжи, невероятно красивые и сказочные, что создает абсурдное пространство, куда помещены предметы, отражающие и воплощающие в себе наше время», - рассказали в библиотеке.

На вечере Роман Прокофьев представит свою первую книгу прозы.

«Мультографика - не карикатура! Мультографика - специфический взгляд художника на повседневную жизнь, это веселое отображение внутреннего мира человека, приправленного добротой и самоиронией. Мультографика это путь к любви, созиданию и хорошему настроению», - полагает Роман Прокофьев.