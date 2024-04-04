Культура

Книгу рассказов «Дуновение» презентовали в Пскове

Выставка мультографики Романа Прокофьева «Сны смешного человека» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на улице Конной). Также состоялась презентация его книги рассказов «Дуновение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Открывая эту выставку, библиотекари напомнили собравшимся о том, что два разносторонне одарённых брата Прокофьевы (Роман и Дмитрий) вышли из «тусовки», которая когда-то образовалась вокруг псковского «Бейрута» на улице Пушкина. В этом неформальном объединении их называли «братьями Гавс», наподобие героев одноимённого диснеевского мультсериала. Дмитрий играл на бас-гитаре и сочинял музыку, а Роман писал тексты для песен, поскольку уже в юном возрасте проявлял явный литературный талант. Однако филологом, даже кандидатом филологических наук, стал Дмитрий, который и посоветовал брату издать написанные тем в разные годы рассказы, поскольку авторитетно заявил, что это достойная литература.

В результате сборник рассказов Романа Прокофьева вышел в московском издательстве «Пальмир» в марте этого года тиражом всего несколько экземпляров, один из которых он торжественно презентовал библиотеке на Конной. А также объяснил, почему эта книга называется «Дуновение».

Оказывается, так же называется один из мистических рассказов Романа Прокофьева про поиски счастья. Герой этого рассказа получил в подарок от любимой девушки книгу, в которой было написано, как сделать порошок счастья, чтобы с его помощью получить всё, что только пожелаешь. Однако обладание волшебным порошком нисколько не приблизило героя рассказа «Дуновение» к блаженству, а, наоборот, повергло в уныние. Пока некий загадочный старичок с зелёными волосами не объяснил ему, где на самом деле надо искать счастье и почему в этом деле порошки бесполезны.

Роман Прокофьев, кроме того, представил публике некоторых реальных героев своих рассказов, которые пришли на презентацию его первой книги. И объяснил, что ему нравится сочинять про них истории, потому что «так легче – не надо ничего выдумывать».

Он также добавил, что с детства любит не только сочинять истории, но и рисовать. И даже ходил когда-то в художественную школу, но не закончил её, потому что ему там стало скучно. По словам Романа Прокофьева, в его «мультографике» нет ничего «заумного», а приставка «мульто» всего-навсего означает множественность: «Мультографика - не карикатура! Мультографика - специфический взгляд художника на повседневную жизнь, это веселое отображение внутреннего мира человека, приправленного добротой и самоиронией. Мультографика это путь к любви, созиданию и хорошему настроению».

Кроме графических произведений Романа Прокофьева на выставке представлены его коллажи и ассамбляжи из бытовых предметов и их фрагментов. Он утверждает, что увлёкся этим видом творчества, когда его супруга затеяла в их доме расхламление и решила повыбрасывать всякое ненужное старьё, оказавшееся вдруг очень нужным её неистощимому на выдумки мужу.

Архитектор Сергей Михайлов, который, как он сам это назвал, оказался «случайным куратором» этой выставки в библиотеке на Конной, заодно подвёл под художества Романа Прокофьева искусствоведческую базу. Он сказал, что Роман продолжает традицию французских дадаистов, которые эпатировали публику тем, что создавали произведения искусства из обыкновенных бытовых предметов.

Юные блогеры из медиастудии «Мудрая Сова» при библиотеке «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово сделали свой видеорепортаж про эту выставку и взяли у Романа Прокофьева небольшое интервью, которое можно посмотреть по этой ссылке. Там он рассказывает, какие книжки читает его дочь и даёт мудрый совет начинающим творцам.

Выставка «Сны смешного человека» будет работать в читальном зале библиотеки на Конной до 14 мая.