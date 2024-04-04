Культура

«Весёлого Пушкина» из собрания «Михайловского» презентовали белорусским школьникам

Презентация выставки «Весёлый Пушкин» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» состоялась в Минске, в посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь.

Фотографии здесь и далее предоставлены музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, главными гостями в посольском зале приёмов в этот день стали минские школьники. Детям представили выставку, рассказали об авторе работ — замечательном театральном художнике Игоре Шаймарданове, подарили книги — «Стихи, написанные в «Михайловском» с иллюстрациями этого же мастера и показали мультфильм «Пушкин и…» — шуточную хронику пребывания поэта в псковском родовом имении в так называемой северной ссылке в 1824—1826 годы. Ребята, в свою очередь, прочли наизусть несколько стихотворений Пушкина.

О псковских пушкинских местах школьникам рассказывает Артемий Василевич. Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Комментируя это событие для прессы, дипломаты отметили его значимость. Так, первый секретарь посольства Карина Багиева поблагодарила музей-заповедник «Михайловское» за возможность больше узнать о первом русском поэте и так необычно и творчески открыть пушкинский юбилейный год. А советник посольства Алексей Маскалев отметил, что эта акция, как и другие события в рамках сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере способствует расширению многовековых связей между нашими братскими народами — связей, в основе которых лежат общие корни, история, культура и язык.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что учреждение давно и плодотворно работает со многими и многими культурными и образовательными учреждениями страны-соседки, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев, галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка, Орши и других городов Беларуси. В постоянную практику вошли обменные выставки, деятельное, а не только гостевое взаимоучастие в праздниках и фестивалях, визиты специалистов для обмена опытом.