Культура

Опубликован график работы Псковского музея в майские выходные

В режим работы Псковского музея-заповедника с 27 апреля по 9 мая внесены изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

27 апреля – рабочий день на всех объектах.

29 апреля – выходной день в Музее-усадьбе М. П. Мусоргского.

30 апреля – все музейные объекты, кроме Ансамбля Псковского кремля, Покровской башни, Варлаамовского угла, работают до 18:00. Вход в Псковский кремль открыт до 20.00.

С 28 апреля по 9 мая с 10.00 до 20.00 работают следующие объекты:

Власьевская башня;

Плоская башня;

Варлаамовская башня;

Высокая башня;

Покровская башня.

1 мая на объектах музея установлен следующий режим работы:

Информационный центр Псковского кремля – 9.00-18.00;

Приказная палата, Варлаамовский угол, Покровская башня, Музей истории города Печоры – 10.00-18.00;

Экскурсионная служба музея, Главное здание, Картинная галерея, Поганкины палаты, Палаты у Сокольей башни, Мирожский монастырь, Двор Постников, Музей-квартира В.И. Ленина, Музей-квартира Ю.П. Спегальского – 10.30-18.00;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба С.В. Ковалевской – 10.00-17.00;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского – 9.30-17.00.

2 мая – выходной день в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

3 мая – выходной день в Главном здании, Картинной галерее, Поганикных палатах, Палатах у Сокольей башни, Дворе Постникова, Музее-квартире В. И. Ленина, Музее-квартире, Ю. П. Спегальского, Музее истории города Печоры.

5 мая – выходной день в Музее-усадьбы С. В. Ковалевской.

9 мая на объектах музея установлен следующий режим работы: