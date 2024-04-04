Культура

Победу тепла над холодами начинают отмечать в музее-заповеднике «Михайловское»

Завтра, 6 мая, когда Русская Православная Церковь славит великомученика Георгия Победоносца, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начнут «играть Ягория». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, к этому дню музейщики, а с ними заодно их друзья и коллеги из работающего при Пушкинском Заповеднике этнографического ансамбля «Пушкинская деревня», подготовили фольклорную программу. Она называется «Святый Ягорий» и призвана с музейной точностью воссоздавать псковские, точнее даже — святогорские обряды и обычаи, характерные для старинного крестьянского праздника.

Егорий — покровитель всякой домашней скотины. «Пастушья» программа в «Пушкинской деревне» в Бугрово. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как напомнили в «Михайловском», выпадающий на 6 мая «Егорий вешний» был одним из самых любимых крестьянских праздников на Руси в допушкинские и в пушкинские времена, да и потом, вплоть до середины ХХ века. В этот день земледельцы славили победу тепла над холодами, выполняли обряд первого выгона скота на открытое пастбище. Крестьяне верили, что святой Георгий (в некоторых регионах — Юрий, в крестьянской версии — Егорий или, как, например, на Псковщине — Ягорий) сам, невидимо для людей, выезжает в поле на своём белом коне и пасёт скот, охраняя его от диких зверей, которыми повелевает так же, как и домашними животными. В первую голову «Егорий вешний» считался праздником пастухов, которых в этот день было принято одаривать.

В «Михайловском» вот уже много лет подряд к первой декаде мая готовят специальную фольклорную программу. При неизменной основе — обряды и действа, какими крестьяне исстари «обставляли» этот день, а ещё старинные песни и наигрыши, которыми в пушкинское и допушкинское время сопровождались местные «егорьевы игрища» — в деталях её сценарий ежегодно обновляют, причём иногда весьма значительно. Ежегодно участники ансамбля «Пушкинская деревни» разучивают волочёбные и другие, соответствующие случаю, песни, в разные десятилетия записанные в регионе фольклористами, по большей части — из северной столицы.

В Пушкинском заповеднике добавили, что по традиции гостей на гуляньях планируют угостить местными праздничными кушаньями — егорьевской кашей и балабкой. Разумеется, прочтут музейщики и соответствующие случаю фрагменты из произведений Александра Сергеевича.

Театрализованную интерактивную фольклорную программу «Святый Ягорий» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в нынешнем году будут проводить в период с 6 по 12 мая включительно, в разные сеансы для организованных групп и для тех, кто приехал в Святогорье самостоятельно. Развернут гуляния на мельничном подворье в музейном комплексе в деревне Бугрово. О своём желании стать участниками необычного действа гостей просят предварительно сообщить по телефонам 8 (81146) 2-18-15 или 8 (81146) 2-23-21, уточнив наиболее удобные для себя день и время.