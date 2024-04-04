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Культура

Умер один из основоположников школы отечественной анимации Александр Горленко

05.05.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Российский режиссер, один из основоположников школы отечественной анимации заслуженный работник культуры РФ Александр Горленко умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Музея Победы.

«Ушел из жизни выдающийся российский режиссер, один из основоположников школы отечественной анимации заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко. При его участии были созданы такие мультфильмы, как "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", фильм "Новые бременские" и десятки других картин, многие из которых отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей», - говорится в сообщении.

В Музее Победы отметили, что Горленко способствовал сохранению традиций анимационных студий, в частности «Союзмультфильма».

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. <...> В последнее время Александр Михайлович Горленко входил в творческий совет музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни"», - добавили там.

Руководство и коллектив Музея Победы выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Горленко родился 21 ноября 1944 года в Красноярске.

Источник: Псковская Лента Новостей
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