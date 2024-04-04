Культура

Победный концерт дадут в «Михайловском» 8 мая

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» готовят праздничный концерт, посвящённый победе советского народа в Великой Отечественной войне. Традиционная акция запланирована на завтра, 8 мая. В канун Дня Победы жителей и гостей Святогорья ждут на площади Музейщиков в посёлке Пушкинские Горы.

В программу своего концерта самодеятельные и профессиональные артисты включили как песни и стихи времён Великой Отечественной, так и современные поэтические и музыкальные миниатюры о военном лихолетье. На сцену выйдут не только сотрудники «Михайловского», но и друзья музея — музыканты и чтецы из Пушкинских Гор и Пушкиногорского района, Пскова, Новоржева. Среди них как опытные исполнители, такие как тенор Эдуард Банько, актриса и певица Наталия Барихновская, фольклорный ансамбль «Поозерье», так и местные школьники, ученики Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина

Начнут концерт ко Дню Великой Победы 8 мая в 19:00. Вход на него свободный.

Кроме того в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», в заповедном Центре творческих и музейных программ в деревне Бугрово, с сегодняшнего дня и вплоть до окончания череды праздничных и выходных дней будут проводить мастер-классы «Письма, опалённые войной». Гости музея смогут увидеть подлинные весточки с фронта и научиться складывать письма-треугольники по образцу почтовых отправлений 1941—1945 годов.

Начало мастер-классов ежедневно в 14:00.