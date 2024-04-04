Культура

Музей партизанской славы в Дедовичах — новая достопримечательность Псковской области

В феврале 2024 года в Дедовичах открылся современный мультимедийный Музей партизанской славы, который стал филиалом Санкт-Петербургского государственного мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда — ведь во время Великой Отечественной войны именно с территории неподконтрольного немцам партизанского края, располагавшегося на территории в том числе Дедовичского района, в начале 1942 года в блокадный Ленинград был направлен через линию фронта знаменитый обоз с продовольствием.

Корреспонденты ПЛН-ТВ побывали в новом музее и подготовили видео-экскурсию.