Культура

Съемки программы «Тайна на карте» начали в Псковской области

Съемочная группа телеканала «Моя планета» начала съемки программы «Тайна на карте. Чудское озеро, поиски Вороньего камня» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Туристского информационного центра Псковской области

«Моя Планета» будет работать над программой о регионе в рамках проекта «Тайна на карте», основная цель которого – доказать, что путешествовать по России можно и интеллектуально: разгадывая сложные загадки и решая настоящие головоломки.

Туристский информационный центр Псковской области предложил точки локаций. В результате работы совместно с телеканалом «Моя планета» были разработаны программа и маршрут посещений.

Сегодня съёмочная группа работает в Псковском Кремле, Приказной палате, Поганкиных палатах и в церкви Николы со Усохи.

В Псковской области съёмочная группа будет работать с 14 по 18 мая.