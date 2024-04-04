Культура

Выставка живописи Эдуарда Шарипова откроется в Пскове

Центральная городская библиотека Пскова 17 мая в 17.00 приглашает на открытие выставки живописи Эдуарда Шарипова из собрания псковича Игоря Федотова в проекте «Коллекция». В экспозиции будет представлено 25 работ в ретроспективе – 2003 - 2023 годы. Это пейзажи, которые можно объединить общим названием «Времена года», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

«Собирание живописи может быть и увлекательным хобби, и выгодной инвестицией. Но для меня - это желание быть сопричастным этому удивительному миру искусства. Люблю приходить к художникам в гости, в мастерские, рассматривать эскизы, обсуждать работы. Это для души», - поделился Игорь Федотов.

Как проснулась страсть к собирательству, проникла «бацилла коллекционирования», как случилось знакомство с художником, и появилось желание обладать его работами, с чего началась коллекция, насчитывающая 110 единиц, создавались ли работы на заказ или приобретались по наитию, об этом и другом в библиотеке предлагают поговорить с псковским коллекционером и его кумиром - художником Эдуардом Шариповым - в новом художественном проекте библиотеки «Коллекция».

В библиотеке отметили, что коллекционирование произведений искусства отражает и личность, и интересы, и вкусы самого собирателя, является культурно-социологическим феноменом.

Игорь Федотов родился в 1956 году в деревне Эстьяны Новгородского района Новгородской области. Окончил Московский институт физической культуры (сейчас Российский университет спорта). Работал тренером по легкой атлетике, инструктором по спорту в пансионате «Кривск», тренером по большому теннису в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове. Коллекционирует живопись, книги, виниловые пластинки (в собрании – 2200 единиц). Всегда рассматривает возможность продажи экспоната.

Эдуард Шарипов родился в городе Уфа в 1957 году. Окончил Башкирский государственный педагогический институт, художественно-графическое отделение. Работал школьным учителем. Приехал в Псков в 1988 году. Работал на заводе АТС в бюро промышленного дизайна. Преподавал живопись в Псковском колледже культуры.

Эдуард Шарипов – член Союза художников России, участник международных, зональных, региональных выставок. Его работы находятся в фондах музея современного искусства «Эрарта», в частных коллекциях в России и за рубежом. Именно Псков преобразил внутренний мир живописца и вдохновил его на художественные эксперименты, настоящим откровением для него стало открытие местного хронотопа, который художник называет матрицей.