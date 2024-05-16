Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: The Organica Trio о разговоре на языке джаза, лучших слушателях и легкости импровизации

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В гостях у ведущего Дмитрия Иванова - The Organica Trio: один из лучших российских импровизаторов — гитарист Павел Ершов (Москва), пианист из Северодвинска Андрей Зимовец, в рамках проекта отвечающий за звук органа, и активный участник Санкт-Петербургской джазовой сцены, барабанщик Егор Крюковских.

Трио имеет в своем активе выступления на крупнейших мировых площадках, плодотворную работу с легендами джазовой музыки, несметное количество титулов и миллионы благодарных любителей вечно молодого жанра.

Как музыканты собрались в один коллектив? Каким был их путь к джазу? В чем секрет джазовой импровизации? Есть ли разница в отношении к джазу у заграничных и российских слушателей? Об этом и многом другом — в эфире. И, конечно же, радиослушатели смогут услышать несколько джазовых композиций от The Organica Trio.