Михаил Ведерников: Благородное дело работников музеев заслуживает искреннего признания

С профессиональным праздником поздравил работников музеев Псковской области губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Вы открываете двери в мир знаний и прекрасного. Вы увлекаете, просвещаете и воспитываете. Благодаря вам каждый посетитель и даже случайный человек, заглянувший в музей, находит вдохновение, погружается в удивительный мир искусства и истории. Ваше благородное дело по сохранению и приумножению культурного наследия нашей страны заслуживает искреннего признания», - отметил глава региона в своем Telegram-канале.