Культура

Артем Тасалов презентует в Пскове поэтическую книгу «Оцифрованный Бог»

Центральная городская библиотека Пскова 24 мая в 17.00, в День славянской письменности и культуры, приглашает на презентацию новой поэтической книги члена Союза писателей России Артема Тасалова «Оцифрованный Бог». У всех желающих будет возможность получить автограф и задать свои вопросы автору и издателю книги, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Артем Тасалов утвердил свою репутацию как метафизический поэт, отметили в библиотеке.

«Это моя итоговая книга, через неё я продолжаю своё затянувшееся прощание с миром», - говорит автор.

Слово и молчание, дом и родина, Бог и художник, участь поэта в мире - сквозные темы его творчества, которые осмыслены и решены в метафизическом ключе.

В своей новой книге Артем Тасалов говорит о торжестве бесконечного космоса, внутри которого он, поэт, как и все люди, всего лишь «растерянное мыслящее растение». Он связан только с провиденциальным собеседником, поэтому так сильна тема одиночества в его стихах.

«Размышляя о присутствии Бога в природе и в человеке, поэт смотрит на Библию как на источник поэзии, а на библейских героев как на поэтов. В тоже время мы видим здесь эволюцию мировоззрения поэта от традиционного православия в сторону раннехристианского гнозиса. Рискнем сказать, что новая книга Артема Тасалова являет дар достигнутой красоты, когда жизнь конкретной человеческой личности настолько сливается с жизнью космоса, с его животворящей бездной, что, наконец, полностью растворяется в ней», - добавили в библиотеке.