Культура

Музейщики «Михайловского» примут участие в работе Интермузея-2024

Большая делегация из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» примет участие в работе Международного фестиваля «Интермузей».



В коллаже использована пастель Ларисы Антоновой «Кабинет Пушкина» (2009) из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот фестиваль откроется в Москве уже на этой неделе, впервые после четырёхлетнего перерыва, и будет проходить сразу на семи площадках. Планируется, что особое звучание в год 225-летия А. С. Пушкина на Интермузее получит пушкинская тема.

В музее пояснили, что фестиваль-2024 пройдёт в новом формате, с особым размахом, на семи официальных площадках, среди которых новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, Дом культуры «ГЭС-2», Парк Горького, ВДНХ. Только в деловую его программу включено более семидесяти событий, и свыше 140 — для широкой аудитории, для всех желающих — ведь праздник ориентирован не только на специалистов музейной отрасли, но и на зрителей, создающих запрос для профессионального сообщества. Тема, с которой фестиваль возвращается после четырехлетнего перерыва, — «Музей — это люди». А центральным событием Интремузея-2024 станет церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

В «Михайловском» также сообщили, что в дни фестиваля члены пушкиногорской делегации выступят с презентациями Пушкинского заповедника на стенде Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.