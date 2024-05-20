Культура

Интерес псковичей к акции «Ночь музеев» вырос на 5%

Жители Псковской области в этом году активнее, чем в мае 2023 года, интересовались всероссийской акцией «Ночь музеев», которая прошла 18 мая. Трафик на сайты культурных учреждений, принимающих участие в мероприятии, вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители региона узнавали о программе мероприятий и приобретали билеты в свои любимые места, которые не удается посетить в обычные рабочие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных.

Фото Александра Елисеева

В топе культурных учреждений у участников «Ночи музеев» ожидаемо оказался Псковский музей-заповедник. Трафик на сайт культурного учреждения по сравнению с маем прошлого года вырос на 22%.

На втором месте по интересу у жителей региона оказался Государственный музей-заповедник «Изборск», однако интерес к музею у псковичей снизился на 11% по сравнению с ночной акцией 2023 года.

Замыкает тройку лидеров Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», здесь также наблюдается снижение интереса на 11%.

Среди жителей других городов особо активно интересовались псковской «Ночью музеев» петербуржцы, москвичи и новгородцы.