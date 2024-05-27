Культура

Снятый в Псковской области фильм номинирован на премию ИРИ

Снятый в Псковской области фильм «Я делаю шаг» номинирован на премию ИРИ (Института развития интернета). Об этом сообщила вице-губернатор Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

«Сегодня в киноконцертном комплексе "Мосфильм" пройдет церемония второй части премии ИРИ, где будут награждены победители в 22 номинациях. Фильм "Я делаю шаг" режиссера Ольги Акатьевой в числе номинантов! Давайте держать кулачки и надеяться на победу!» - отметила она.

В прошлом году «Я делаю шаг» стал фильмом-открытием Четвертого международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

«А уже завтра, 31 мая, после программы "Время" в 21:45 на Первом канале состоится премьера фильма "Я делаю шаг". Кто ещё не видел, обязательно посмотрите», - добавила Ольга Тимофеева.