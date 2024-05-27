Культура

Режим работы Двора Постникова изменится в Пскове

Режим работы Двора Постникова изменится в Пскове 3 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Обращаем ваше внимание, что 3 июня (понедельник) – выходной день в музейном комплексе "Двор Постникова"», - отметили в музее.

4 июня (вторник) объект будет работать в стандартном режиме.

Документальных подтверждений даты постройки комплекса зданий Двора Постникова не обнаружено. Большинство исследователей придерживается мнения, что здания были построены в XVII в. Есть мнение, что Постников — один из богатейших псковских купцов конца XVII в. и был заказчиком постройки этих зданий. Постниковы были одной из знаменитых купеческих фамилий. Представители этой семьи занимали высокое общественное положение. Фамилия Постниковых числилась в купеческом звании вплоть до начала XX в.