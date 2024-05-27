Культура

Стало известно, сколько человек набрали высший балл в тесте ПЛН по псковскому диалекту

В тесте Псковской Ленты Новостей на знание псковского диалекта высший балл набрали 7 человек. Всего за первую неделю с момента публикации свои знания проверил 1621 читатель.

Результаты остальных проходивших тест распределились следующим образом:

19-15 баллов — 17 человек,

14-10 баллов — 88 человек,

9-5 баллов — 1005 человек,

4-1 балл — 384 человека,

0 баллов — 120 человек.

Шишак - традиционный головной убор псковичек

В конце теста каждый участник получает не только личный результат, но и правильные ответы на поставленные вопросы. Главной целью акции является рост интереса к псковскому диалекту среди широкой публики и повышение уровня знаний диалектной лексики среди жителей Псковской области и всех желающих.

Тест был запущен в прошлую пятницу, 24 мая, когда отмечался День славянской письменности и культуры. Участникам акции предложено ответить за 20 вопросов, за правильный ответ на каждый можно получить 1 балл. Вопросы подготовлены на основе Псковского областного словаря с историческими данными. Местные ученые ведут работу по сбору, систематизации и публикации диалектной лексики с 1967 года. В настоящий момент обработкой материала занимаются в лаборатории «Социокультурная регионика» ПсковГУ.

Тест будет доступен для прохождения в течение месяца со дня публикации, то есть до 24 июня. У тех, кто еще не отважился выявить свой уровень владения псковским диалектом, осталось чуть больше трех недель.

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