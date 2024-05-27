Культура

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на лекцию о пушкинистике Колиберского

Лекция филолога Александра Егорова «Николай Николаевич Колиберский о Пушкине» пройдет в Центральной городской библиотеки Пскова (библиотека на Конной) 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Лекция приурочена к 225-летию Пушкина, а также к 200-летию со дня его приезда в псковскую ссылку.

Александр Егоров разберёт пушкинские страницы монографии и статей Николая Колиберского (1897-1981) – легендарного псковского педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, литературоведа, литературного и театрального критика, мемуариста, краеведа, члена Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, первого заведующего кафедрой русского языка и литературы Псковского педагогического института.

Слушатели узнают, что Николай Колиберский писал про пушкинские произведения, как он их растолковывал, с кем из писателей сравнивал автора «Евгения Онегина». Сотрудники библиотеки на Конной напоминают, что пушкинистика Колиберского до сих пор ещё ни разу не становилась предметом для специального разговора.

Начало лекции 2 июня в 15.00.