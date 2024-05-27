Культура

Исполнилось 180 лет со дня рождения художника Поленова, картины которого есть в Псковском музее

Художник Василий Поленов, чьи работы есть в Псковском музее-заповеднике, родился 1 июня 1844 года в Санкт-Петербурге в многодетной дворянской семье. Сегодня исполнилось 180 лет со дня рождения живописца, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Василию Поленову было суждено стать выдающимся пейзажистом, мастером исторической и жанровой живописи, педагогом Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Первым учителем живописи Поленова стал известный педагог, учитель целой плеяды выдающихся русских живописцев Павел Чистяков. Он сразу оценил дар юного ученика чувствовать красочную гармонию мира, величая его «на Вы» и поясняя: «Они – колорист». В свою очередь впоследствии сам Поленов стал учителем для выдающихся художников Исаака Левитана и Константина Коровина.

О художнике, чьими работами повезло обладать Псковскому музею, можно узнать в статье и. о. начальника художественного отдела музея М. В. Проценко здесь >>>.