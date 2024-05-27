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Культура

Лекцию о Пушкине прочитали в Центральной городской библиотеке Пскова

03.06.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Известный псковский филолог Александр Егоров прочёл читателям Центральной городской библиотеки Пскова (библиотеки на Конной) лекцию «Николай Николаевич Колиберский о Пушкине». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова. 

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

Лекция была приурочена к 225-летию Пушкина, а также к 200-летию со дня его приезда в псковскую ссылку. Это первое серьёзное исследование наследия легендарного псковского педагога с точки зрения его отношения к творчеству Пушкина. 

В своём докладе Александр Егоров рассказал, как Николай Колиберский отстаивал современность пушкинского языка, и как он, даже несмотря на то, что в его время главным писателем России считался Гоголь, аккуратно напоминал тогдашним любителям словесности, кого сам Гоголь считал своим учителем. 

Александр Егоров, кроме того, объяснил, как рождались некоторые городские легенды, связанные с именем Колиберского, а также ещё одного знаменитого псковского филолога – Леонида Творогова. 

Теги: #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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