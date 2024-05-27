Культура

Лекцию о Пушкине прочитали в Центральной городской библиотеке Пскова

Известный псковский филолог Александр Егоров прочёл читателям Центральной городской библиотеки Пскова (библиотеки на Конной) лекцию «Николай Николаевич Колиберский о Пушкине». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

Лекция была приурочена к 225-летию Пушкина, а также к 200-летию со дня его приезда в псковскую ссылку. Это первое серьёзное исследование наследия легендарного псковского педагога с точки зрения его отношения к творчеству Пушкина.

В своём докладе Александр Егоров рассказал, как Николай Колиберский отстаивал современность пушкинского языка, и как он, даже несмотря на то, что в его время главным писателем России считался Гоголь, аккуратно напоминал тогдашним любителям словесности, кого сам Гоголь считал своим учителем.

Александр Егоров, кроме того, объяснил, как рождались некоторые городские легенды, связанные с именем Колиберского, а также ещё одного знаменитого псковского филолога – Леонида Творогова.