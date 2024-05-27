Культура

Доктор наук расскажет о происхождении Пскова на конференции «Москва - третий Рим»

Доктор исторических наук, сотрудник Института истории материальной культуры РАН Надежда Платонова в ходе конференции «Москва – Третий Рим» выступит с докладом о происхождении Пскова. Об этом она сообщила во время беседы с журналистами, передает корреспондент «МК в Пскове».

Надежда Платонова. Фото «МК в Пскове»

«Сегодня произойдёт знаменательное событие - круглый стол по археологии древнерусского Пскова», - анонсировала Надежда Платонова.

Она напомнила, что в прошлом году уже выступала на конференции «Москва – Третий Рим» с докладом о дорусских культурах Северо-Запада с акцентом на ладожские земли. В этом году учёный осветит происхождение Пскова. В докладе также будет освещаться методология исторической интерпретации. Это особенно важно в нынешнее время, подчеркнула Надежда Платонова.

«Мы сейчас проходим сложный период - мы в очередной раз поняли, что история имеет воспитательную роль. То же самое было в 1930-е годы, когда советская власть сначала разрушила преподавание истории, а после умно и последовательно восстановила его. Причём довоенный период сильно отличался от послевоенного. Большой вклад в Победу внёс школьный учитель», - прокомментировала доктор исторических наук.

Сегодня история остаётся наукой, и задача профессионального историка - не дать сползти науке в мифологию, подытожила Надежда Платонова.

Напомним, X Международная научная конференция «Москва – Третий Рим» проходит в Пскове 3-5 июня. Она собрала ведущих специалистов из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Орла и Республики Беларусь. В этом году мероприятие посвящено 725-летию преставления Святого Благоверного князя Довмонта.