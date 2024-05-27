Культура

Фестиваль-марафон под руководством Надежды Бабкиной пройдет на Псковщине

Фестиваль-марафон под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной пройдет летом в Псковской области. Об этом сообщила врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева на круглом столе в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июня.

«Этим летом нас ждут интересные новинки. Не могу не проанонсировать, что этим летом нас ждет замечательный всероссийский фестиваль-марафон под руководством Надежды Бабкиной. И будет он проходить не только в Пскове и в Великих Луках, но и еще плюс в возьми муниципальных образованиях Псковской области. Это очень круто, потому что жители Острова, Опочки, Палкино, Струг Красных, Гдова, Порхова будут подключены к этому большому мероприятию», - рассказала Вера Алексеева.

Фестиваль-марафон будет десятидневным. Он предусматривает трехчасовую концертную программу, в которой выступит коллектив Надежды Бабкиной, артисты из Петербурга и Москвы, которых она пригласила, а заканчивать программу будут местные артисты. Финалом концерта станет «хоровод дружбы».