Фестиваль-марафон под руководством Надежды Бабкиной пройдет на Псковщине

Фестиваль-марафон под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной пройдет летом в Псковской области. Об этом сообщила врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева на круглом столе в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июня.
Фестиваль-марафон будет десятидневным. Он предусматривает трехчасовую концертную программу, в которой выступит коллектив Надежды Бабкиной, артисты из Петербурга и Москвы, которых она пригласила, а заканчивать программу будут местные артисты. Финалом концерта станет «хоровод дружбы».