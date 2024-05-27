Культура

Грант на 450 тысяч рублей выделили на псковский шоукейс «За музыкой»

Грант в размере 450 тысяч рублей выиграла псковский музыкант Лиза Матрёшка. Свою инициативу она представила на образовательном заезде «Таврида.АРТ – только в России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Проект Лизы Матрёшки - шоукейс «За музыкой», который посвящен молодым начинающим музыкантам в возрасте от 16 до 35 лет.

Каждый участник проекта получит возможность собрать профессиональное музыкальное портфолио, фото и видео для презентации и участия в кастингах, комфортное помещение для выступления и записи песен, знания и консультации от опытных спикеров и артистов в музыкальной сфере.

Лиза Матрёшка – опытный, востребованный музыкант с большим багажом знаний, которым она готова делиться с участниками проекта. По словам Лизы, подобные шоукейсы проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Архангельске, но участие в них зачастую очень финансово затратно для ребят из регионов, поэтому и было принято решение делать это на Псковщине и помогать музыкантам продвигаться в музыкальной среде. То есть перенимать положительную практику других регионов. К тому же шоукейс «За музыкой» уже успешно зарекомендовал себя в сентябре 2023 года в рамках Недели креативной экономики и показал, что такие проекты востребованы и нужны молодежи региона, рассказали в центре.

«Важность проекта в том, что он поможет более вдумчиво выстроить работу со своим музыкальным проектом, получить необходимые знания. Найти их самостоятельно нелегко, а мы всё необходимое уже откопали и принесли в клювике. И я готова поделиться своим личным опытом. Я уверена, этот проект серьёзно стимулирует ребят к работе!» - поделилась Лиза Матрёшка.

Благодаря шоукейсу «За музыкой», уверена автор проекта, в регионе появятся новые интересные авторские коллективы, которым раньше не хватало уверенности и финансовых средств для реализации своих планов. Наличие регионального проекта позволит музыкантам с минимальными затратами участвовать в шоукейсе, а привлечение грантовых средств теперь даст возможность привлечь молодых музыкантов даже из районных центров с возможностью закрыть расходы на участие.