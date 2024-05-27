Культура

Уникальные предметы из коллекции Псковского музея представили в Рязани

В Рязанском музее-заповеднике открылась выставка Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идет». На ней представлены уникальные предметы, связанные с историей и культурой коренного малочисленного народа России – сето. На открытии в формате видео к гостям обратилась генеральный директор музея Светлана Мельникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фотографии предоставлены Псковским музеем-заповедником

«Мы открываем в Рязани совершенно особенную и очень важную для нас выставку. Несмотря на малочисленность, сето сохранили свою особенность, язык, удивительные костюмы, предметы ткачества, но самое главное невероятные серебряные украшения. Коллекция собиралась более 100 лет и на сегодня является жемчужиной Псковского музея-заповедника, – отметила директор. – Я абсолютно убеждена, что выставка даст вам необыкновенные впечатления, знания и эмоции!»

Гости Рязанского кремля, где разместился выставочный проект, смогут увидеть серебро и предметы одежды сето. «Серебряный убор» сетосской женщины может включать 20-22 предмета, которые достигают в общей сложности 2-3 килограмма веса. Такие украшения считались оберегом, звон серебра должен отпугивать злые силы. О женщинах сето, как обо всех женщинах финно-угорского происхождения, говорят, что «ее сначала слышно, а потом видно».

Выставка сопровождается акварелями псковички Анны Калашниковой-Роот, которая в своем творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений.

Также выставочное пространство будет интересно и детской аудитории. После посещения выставки они смогут закрепить полученные об истории и культуре сето знания с помощью раскрасок, подготовленных дизайнерами Псковского музея.

Отметим, что сето – малочисленная финно-угорская этническая группа. На территории рязанского края проживает немало потомков финно-угров. Влияние культуры общих предков ярко отразилось в народном костюме рязанской мордвы и подтверждается археологическими находками рязано-окских могильников из собрания РИАМЗ. Предметы, представленные на выставке, позволят проследить общность и различие в развитие этнических групп, имеющих общий корень.

Выставка доступна для посетителей во Дворце Олега Рязанского кремля.