Культура

Новые книги получили псковские районные библиотеки

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова стала координатором благотворительного проекта помощи сельским библиотекам «Миллион книг» в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Районные библиотеки получили новые детские книги. Их список формировался на основе потребностей маленьких читателей и пожелания библиотекарей.

Старт проекта был дан в начале 2024 года. Его первыми участниками стали библиотеки Псковского и Порховского районов.

«У нас в планах есть несколько интересных идей, есть большая группа поддержки, мы опираемся на множество добрых, мудрых людей, которые очень хотят, чтобы дети и их родители любили книги и читали», - рассказала инициатор и идейный вдохновитель проекта Ирина Кибина (Москва).

Она поблагодарила генерального директора библиотеки имени Курбатова Веру Павлову «за понимание, поддержку и реальную заботу о маленьких читателях».

На странице проекта в социальной сети во «ВКонтакте» регулярно появляются отзывы муниципальных библиотек. Например:

«Библиотеки Новоржевского района от всего сердца благодарят проект "Миллион книг" за помощь в приобретении новой литературы»

«Красногородск благодарит проект "Миллион книг" за новые полезные книги!»

«Куньинский район сердечно благодарит проект за новую литературу!»

В течение июня книги придут во все централизованные библиотечные системы Псковской области.

«Спасибо за внимание к детям, книге и чтению!» - присоединилась к словам признательности в адрес московских благотворителей Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова.