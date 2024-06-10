Новые книги получили псковские районные библиотеки

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова стала координатором благотворительного проекта помощи сельским библиотекам «Миллион книг» в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова
Районные библиотеки получили новые детские книги. Их список формировался на основе потребностей маленьких читателей и пожелания библиотекарей.
Старт проекта был дан в начале 2024 года. Его первыми участниками стали библиотеки Псковского и Порховского районов.
«У нас в планах есть несколько интересных идей, есть большая группа поддержки, мы опираемся на множество добрых, мудрых людей, которые очень хотят, чтобы дети и их родители любили книги и читали», - рассказала инициатор и идейный вдохновитель проекта Ирина Кибина (Москва).
Она поблагодарила генерального директора библиотеки имени Курбатова Веру Павлову «за понимание, поддержку и реальную заботу о маленьких читателях».
На странице проекта в социальной сети во «ВКонтакте» регулярно появляются отзывы муниципальных библиотек. Например:
В течение июня книги придут во все централизованные библиотечные системы Псковской области.
«Спасибо за внимание к детям, книге и чтению!» - присоединилась к словам признательности в адрес московских благотворителей Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова.