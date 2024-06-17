Культура

Методическое занятие для сотрудников Псковского музея провели в храме из списка ЮНЕСКО

Сотрудники Псковского музея посетили Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (с Примостья) в рамках методических занятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Именно в этом месте настоятель храма протоиерей Михаил Федоров поведал об истории восстановления архитектурного памятника, который сейчас входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сама церковь построена на гигантских валунах без использования какого-либо раствора.

Также работники музея попали в уникальную звонницу при храме. Отец Михаил провел экскурсию по подземной части звонницы, а затем вся группа поднялась на вершину, к колоколам.

Такие занятия, организованные методическим отделом Псковского музея, служат для повышения квалификации музейных сотрудников, а также для использования полученных знаний в дальнейшей работе.