Культура

Уникальные артефакты передали Псковскому музею-заповеднику

АНО «Возрождение объектов культурного наследия» передала в мастерскую реставрации фрагментов монументальной живописи Псковского музея-заповедника детали штукатурной отделки стен с красочным слоем. Уникальные предметы были найдены в церкви Михаила Архангела с колокольней XIV века из списка ЮНЕСКО. В музее проведут комплекс работ по исследованию фрагментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фотография: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Благодаря работам, проводимым в храме, были найдены уникальные артефакты, которые теперь переданы в музей. Их совсем немного, но даже такое количество позволит сделать анализ и узнать подробнее о росписи этого памятника. Только после окончания работ можно узнать время написания фресок и другие подробности», – отметила художник-реставратор мастерской Анна Ельпантифорова.

В планах у специалистов несколько этапов кропотливой работы по исследованию фрагментов. Для начала будут удалены загрязнения, затем, если подберутся детали, будет склейка. Только после очистки всех «кусочков» можно понять, что они из себя представляют, детали каких сюжетов на них представлены. Как отмечают специалисты, обычно самые интересные фрагменты бывают на первый взгляд невзрачными.

«Очень приятно, что до сих пор в ходе комплексных научных исследований памятники открывают нам свои секреты. Это стало маленьким, но открытием, что памятники древнего Пскова имели изначально роспись. Фрагменты, переданные в музей, доказывают это. Очень хорошо, что они оказались в надежных руках музейных сотрудников, которые помогут нам определить датировки, а также составы материалов, из которых росписи были сделаны», – сказал Алексей Гамзин, главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Добавим, что фрагменты были найдены в августе 2023 года при проведении комплексных научных исследований на церкви Михаила Архангела с колокольней XIV века специалистами ООО «АСМ Групп» по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Они находились под полом и были обнаружены при раскрытии шурфов в основании притвора северного придела.