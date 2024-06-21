Культура

Лагерь туристов разобьют на фестивале исторической реконструкции «Хельга» в Выбутах

Лагерь туристов традиционно разобьют на фестивале исторической реконструкции «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района, оплата за пребывание одного человека - 200 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы — Псковская областная общественная организация «Былины древнего Пскова».

Вход на фестиваль платный. Цена взрослого билета - 200 рублей. Цена детского билета - 100 рублей. Парковка автомобилей на территории полигона фестиваля также платная (с одной машины 50 рублей).

Будет выставлена точка питания и всевозможные услуги по продаже еды и напитков. Также будут работать торговые и ремесленные ряды с предоставлением сувенирной продукции и мастер-классов и развлекательные площадки.

Для гостей предоставят биотуалеты, мусорный контейнер. Охрану и обеспечение порядка будет осуществлять частное охранное предприятие.

Здесь же организуют запись для желающих детей в возрасте 5-12 лет заниматься в секции спортивного меча «Юный ратник» в новом учебном году. А молодым людям в возрасте от 18 лет предложат вступить в клуб исторической реконструкции и впоследствии быть не зрителями, а участниками фестиваля.

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Напомним, 14-й фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5-7 июля.

Информационным партнёром фестиваля «Хельга» выступает Псковская Лента Новостей.

Возрастная категория 6+

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