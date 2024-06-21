Культура

Куклу «Мишка» учили делать усвятские мастерицы на стенде региона на выставке «Россия»

Один из символов России — медведя — сделали усвятские мастерицы вместе с гостями на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. На стенде Псковской области в пятницу, 21 июня, состоялась презентация Усвятского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Рукодельницы провели для посетителей мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Мишка». «Медведь выбран символом-животным нашей страны. Сделано это не случайно, ведь косолапый на российских просторах всегда считался царем леса. Наш бурый мишка — это умный зверь, которому по силе в северных широтах нет равных. Недаром именно медведя почитали древние русичи», — отметили мастерицы.

Кроме того, для участия посетителей организовали мастер-классы по созданию тряпичной куклы «Девочка с косичками» (образ русской девушки), мастер-класс по изготовлению куклы «Ангел» (символ доброты и защиты) и мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья».

Напомним, на стенде Псковской области проходит ряд презентаций муниципалитетов региона. Каждый представляет свои культурные особенности, традиции и знакомит гостей выставки с историей района или округа.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации.