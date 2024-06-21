Культура

Память Виктора Цоя почтили в Пскове в день его рождения

День рождения лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя, который считается легендой российского рока, отмечают фанаты музыканта 21 июня. В память о нем жители Пскова возлагают цветы к портрету музыканта на улице Калинина в Пскове Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото и видео здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Многие из нас наизусть помнят его "Звезду по имени Солнце", "Группу крови" и ряд других, не менее известных композиций. Сегодня в память о музыканте жители Пскова возлагают цветы к его портрету на улице Калинина, и исполняют его песни, актуальные и по сей день», - рассказал Юрий Сорокин.

В память о Викторе Цое Юрий Сорокин сыграл «Странную сказку» группы «Кино».

Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года, погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. Сегодня Цою могло бы исполниться 62 года.